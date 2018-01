Teenies starben, weil Cops kein Blut im Auto wollten

Ein tragischer Unfall und die zutiefst unverständliche Reaktion der alarmierten Polizisten sorgt für entsetztes Köpfeschütteln in der indischen Millionenstadt Meerut nahe Neu-Delhi im Norden des Landes.

Zwei 15-jährige Burschen sind in Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen erlegen. Aber nicht, weil etwa die Einsatzkräfte zu spät eintrafen. Drei Polizisten waren bereits vor Ort, doch diese weigerten sich die stark blutenden Jugendlichen in ein Krankenhaus zu bringen – aus Angst, dass sie ihren Dienstwagen, einen Toyota Innova, beschmutzen könnten.

Drei Cops suspendiert

Die "Times of India" veröffentlichte ein Video das die zutiefst menschenverachtende Diskussion der Cops zeigt: "Wo werden wir dann die ganze Nacht sitzen, wenn sie unser Fahrzeug dreckig machen?", fragt einer. Die Polizeidirektion hat bereits reagiert und die drei Beamten – Inderpal S., Pankaj K. und Manoj K. – am Freitag vom Dienst suspendiert.

"Wir können diese Art von unmenschlicher Behandlung, die diesen Menschen in Not widerfahren ist, nicht tolerieren. Sie [die drei Polizisten] sind bereits suspendiert worden", erklärt Deputy Inspector General Sunil Emmannuel. "Wenn sich nach unseren Untersuchungen ihr unverantwortliches und unmoralisches Verhalten bestätigt, werden wir weitere Konsequenzen ziehen."





(rcp)