Polizisten suspendiert, weil sie bei Einsatz halfen

Als Nikolas Cruz 17 Menschen in der Parkland High School in Florida erschoss, machten sich zwei Polizisten auf den Weg zur Schule. Sie informierten aber nicht ihre Vorgesetzten, wo sie sind oder was sie vorhaben. Dafür wurden sie nun vom Dienst in ihrer Spezialeinheit suspendiert.

Allerdings dürfen die beiden Männer ihren regulären Polizeidienst weiter versehen – nur eben nicht mehr bei ihrem SWAT-Team (Special Weapons and Tactics).

Das SWAT-Team war gerade bei einem Training nahe der Schule, als man den Befehl erhielt, sich bereit zu halten. Allerdings hat der örtliche Sheriff niemals das Team angefordert. Trotzdem haben sich zwei Polizisten, Jeffrey G. and Carl S., auf den Weg gemacht. Dies stellte laut ihren Vorgesetzten ein Sicherheitsrisiko dar.

Lob kommt allerdings von der Polizeigewerkschaft: "Auch wenn es eine Verletzung der Dienstvorschriften war die Vorgesetzten nicht darüber zu informieren, dass sie sich auf den Weg gemacht haben, waren ihre Absichten mutig und heldenhaft", sagte der örtliche Gewerkschaftsführer Jeff Marano.

