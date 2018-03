Polnische Firma verkauft Hitler-Socken

Nichts gegen bunte Socken mit lustigen Motiven – ein polnisches Label schießt mit seinem neuesten Modell aber übers Ziel hinaus. Darauf zu sehen: Eine Figur, deren Gesicht klar an Adolf Hitler erinnert.

Umfrage Finden Sie den Shitstorm gerechtfertigt? Ja, das ist einfach nicht angebracht.

Irgendwie schon, aber da wurde übertrieben.

Überhaupt nicht.

Das ist mir egal.

Als wäre das nicht fragwürdig genug, nennt Nanushki, wie die Firma heißt, die Socken auch noch "Adolf". Für 25 Zloty, umgerechnet knapp vier Euro, liegt einem also der Mann, der für den Tod von sechs Millionen Juden verantwortlich war, zu Füßen.

"Er überwacht die Sockenschublade"

Nanushki pries die Socken ursprünglich mit einem Text an, der von ebenso wenig Respekt zeugt: Ihr "Adolf" sei ein "kluger Stratege" und "der geborene Führer". "Er hat den Auftrag, die Sockenschublade zu überwachen", hieß es zum Produkt. "Das macht er sehr effektiv. In seiner Freizeit entwirft und zeichnet er einen Plan, um die Welt zu erobern."

"Uns fehlen die Worte", schreiben etwa die Betreiber des Auschwitz-Museums in einem Tweet. Genauso empört ist der Sprecher der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Stutthof: "Adolf Hitler schuf ein System, das die ganze Welt in Brand setzte. Er war der Architekt des größten Genozids in der Geschichte der Menschheit", sagt er zum britischen "Mirror" "Es ist pietätlos, sein Bild für Marketingzwecke zu missbrauchen. Persönlichkeiten wie er gehören nicht in die Popkultur."

"Satirisch und ironisch"

Mittlerweile hat Nanushki auf die Kritik reagiert und den Namen seiner Socken geändert. "Adolf" heißt neu "Patrick" und ist nun ein "erfolgreicher Finanzminister". Trotzdem verteidigt das Label sein ursprüngliches Produkt: "Die Adolf-Socke ist eine satirische und ironische Figur. Die Idee dieses Projekts war, die Charaktere auf eine spöttische und komische Weise darzustellen", sagt ein Nanushki-Sprecher.

"Wir alle wissen, wie schrecklich der Zweite Weltkrieg war", heißt es weiter. "Es ging uns nie darum, die Geschichte zu ändern oder leugnen – unsere Adolf-Socke wird das Weltgeschehen nicht beeinflussen."

(nei/Tilllate)