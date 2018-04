Pornostar verklagt Donald Trump wegen Tweet

Pornostar Stormy Daniels, mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford, hat US-Präsident Donald Trump eine weitere Klage auf den Hals gehetzt. Diesmal geht es um Verleumdung.

Der Präsident hatte am 18. April getwittert, dass der Mann auf einem Phantombild, der Daniels gedroht haben soll, um ihe Affäre mit Trump zu verschweigen, nie existiert habe. Es sei ein Betrug.

A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)! https://t.co/9Is7mHBFda