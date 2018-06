14-jährige Schülerin von Betrunkenem begrapscht

Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte, hielt sich die Schülerin kurz vor 19.00 Uhr mit ihren Freunden an einem Baggersee in Potsdam auf.

Die Jugendlichen wollten eigentlich nur das schöne Wetter genießen und für einen kurzen Moment den stressigen Alltag in der Schule vergessen. Doch die vermeintliche Entspannung am See entpuppte sich für die 14-Jährige als Horror-Erlebnis.

Ein 32-Jähriger wurde nämlich auf die Teenager aufmerksam und begann sie zu belästigten. Der alkoholisierte Mann nervte die Gruppe mit seinen anzüglichen Bemerkungen und seinen Annäherungsversuchen.

Jugendliche riefen Polizei

Plötzlich näherte er sich der 14-Jährigen und bedrängte sie. Ohne jegliche Vorwarnung begrapschte er sie und fasste ihr in den Intimbereich.

Die Jugendlichen reagierten sofort und riefen die Polizei. Die Beamten eilten den Teenagern zu Hilfe und erteilten dem Betrunkenen einen Platzverweis.

Der Mann hielt sich auch an den Verweis, zumindest bis zu den Abendstunden. Als er gegen 20.00 Uhr einen Pkw beschädigte, wurde der 32-Jährige vorläufig festgenommen.

