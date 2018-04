Premiere: Baby (10 Tage) "stimmt" in US-Senat ab

Großer Auftritt für die kleine Maile Pearl Bowlsbey: Das zehn Tage alte Baby durfte jetzt mit ihrer Mutter, der Senatorin Tammy Duckworth (50), im US-Senat an einer Abstimmung teilnehmen – als erstes Kleinkind überhaupt. Grund der historischen Premiere: Die Senatoren hatten am Tag zuvor entschieden, dass Babys auch in der "Chamber" des Senats erlaubt sind – dort finden die wichtigen Abstimmungen statt.



US-Sender berichten über den historischen Wahlgang (Quelle: YouTube).

Die in Bangkok geborene Duckworth vertritt seit 2017 den Bundesstaat Illinois im Senat, sie ist Mitglied der Demokraten. Die hochdekorierte Veteranin verlor bei einem Einsatz im Irak beide Beine – in den Senat kommt sie auf Prothesen oder im Rollstuhl.

I may have to vote today, so Maile’s outfit is prepped. I made sure she has a jacket so she doesn’t violate the Senate floor dress code (which requires blazers). I’m not sure what the policy is on duckling onesies, but I think we’re ready pic.twitter.com/SsNHEuSVnY