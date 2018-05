Prinz Harry bestellte Pizza zur Hochzeitsparty

Gegen 19 Uhr rückte der Pizza Express in Windsor Castle an und lieferte Dutzende Pizzen ab – Harry soll sie für seine fleißigen Angestellten bestellt haben, die am Hochzeitstag ihr Bestes gaben. Die Pizzen wurden per Plastikbehältern ins Schloss gezogen – aber sehen Sie selbst im Video:

Während die Angestellten Pizzen verdrückten, dinierte die Hochzeitsgesellschaft im Frogmore Haus, genehmigte sich an der Cocktailbar Drinks aus aller Welt. Angeblich gab es auch einen Cocktail namens "When Harry met Meghan" (zu Deutsch: "Als Harry Meghan traf"). Die rote Farbe des Getränks sei eine Anspielung auf Harrys Haare gewesen.

Hochzeitstanz zu Whitney Houston

Die Braut soll sich für den großen Moment einen ganz besonderen Song ausgesucht haben: Getanz wurde zu "I Wanna Dance With Somebody" von Whitney Houston, schreibt der "Telegraph"



Zum Abschluss ließen sie es knallen

Gegen 23 Uhr leuchtete der Himmel über Frogmore Haus in schillernden Farben – für das Brautpaar gab es ein Mega-Feuerwerk.

Die besten Bilder der Royalen Hochzeit:

