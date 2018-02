Prost: Jay-Z verjubelt 74.000 Euro in Nachtclub!

Ein schöner Abend in Manhattan mit Essen und Trinken kann einem schon einmal knapp 91.000 Euro wert sein – wenn man Jay-Z heißt! Hammer: Laut US-Medien hat es der Star-Rapper und Produzent zum 50. Geburtstag seines engen Freundes Juan "OG" Perez so richtig knallen lassen. Der Höhepunkt: Jay-Z orderte Champagner und Wein um stolze 74.000 Euro – die Rekord-Rechnung tauchte jetzt im Internet auf.

Zuerst ging es zu viert zum Dinner ins edle "Zuma" – der Rapper und seine Gäste schmausten um knapp 10.o00 Euro. Dann machte das fidele Quartett Zwischenstopp in der Bar "Made in Mexico" – für ein paar schnelle Cognacs der Nobel-Marke "D'Ussé" legte Jay-Z über 7.000 Euro auf den Tisch.

Zum krönenden Abschluss enterte man den angesagten Club "Playroom" und hatte nun richtigen Durst. Laut Rechnung bestellte der Platten-Millionär für sechs Personen 20 Flaschen "Ace of Spades"-Schampus um knapp 1.000 Euro die Flasche und 20 Flaschen "Ace of Spades"- Rosé um über 2.000 Euro die Flasche.

Großes Trinken k(l)eine Kopfschmerzen

Am Ende standen knapp 74.000 Euro auf der Rechnung– Steuer und 9.000 Euro Trinkgeld inkludiert, Kellnerin "Dayhana" dürfte sich gefreut haben! Feine Geste: Laut Zeugen soll Jay-Z auch an die anderen Gäste im Club gedacht – und einige Flaschen auf andere Tische verteilt haben. Zumindest das ausgegebene Geld dürfte dem Superstar am nächsten Morgen keine Kopfschmerzen verursacht haben: Die Rosé-und Schampusfirma "Ace of Spades" sowie die Cognac-Firma "D'Ussé" gehören Jay-Z selbst ...

Die Bilder des Tages

(tas)