Protest: 3.000 Pubs hängen Saudi-Flagge ab

Erstes Foulspiel der Weltmeisterschaft – obwohl die WM in Russland erst am 14. Juni beginnt! Die kuriose Story: Der britische Brauerei-Gigant "Greene King" hatte vor dem Fußball-Spektakel schöne Wimpelketten mit den Fahnen aller 32 WM-Teilnehmer an seine Kunden verteilt – knapp 3.000 Pubs in ganz Großbritannien. Doch nach dem Aufhängen kam der Katzenjammer: Viele Muslime beschwerten sich, dass der Wimpel von Saudi-Arabien an einem Ort aushängt, an dem Alkohol genossen wird – in dem arabischen Land ist das streng verboten. Nach dem heftigen Protest mussten die Pub-Besitzer jetzt handeln ...



Nachdem es schon Wirbel um Bierdeckel gegeben hatte, auf denen die Flagge von Saudi-Arabien abgebildet war, zeigten nun Muslime der allehrwürdigen britischen Brauerei, die seit 300 Jahren Bier herstellt, die Rote Karte. Mit Folgen: Das Unternehmen ordnete an, dass alle saudischen Flaggen beseitigt werden müssen.

Sechs weitere islamische WM-Nationen dürfen hängen bleiben

"Wir wollen den World-Cup gemeinsam und friedlich feiern. Deshalb haben wir uns entschlossen, die umstrittenen Fahnen zu entfernen", so ein Sprecher von "Greene King". Die sechs weiteren islamischen Nationen, die an der WM teilnehmen – Tunesien, Iran, Ägypten, Senegal, Nigeria und Marokko – hatten damit keine Probleme. Ihre Fahnen dürfen hängen bleiben. Grund: Nur auf der saudischen ist ein heiliger Text aufgedruckt ...

