Maurice (15) erstickte an seinem eigenen Blut

Via Facebook hatten sich am Dienstag Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren per Facebook in Passau zu einer Prügelei in einer Fußgängerpassage verabredet. Beim Treffen, bei dem die Fäuste sprachen, kam es zum tödlichen Drama. Maurice K. (15) wurde zu Boden geschlagen, brach bewusstlos zusammen. Mindestens 20 Personen sahen dabei zu, niemand half! Erst nach einiger Zeit wurde der Notarzt gerufen. Der Jugendliche wurde sofort reanimiert und in ein Spital gebracht. Dort starb er kurz später.

Am Mittwoch in der Früh wurde Maurice am Institut für Rechtsmedizin in der bayerischen Landeshauptstadt München obduziert. Das Ergebnis: Der junge Schüler starb laut Polizeisprecher Stefan Gaisbauer an "Aspiration von Blut". Heißt: Maurice erstickte an seinem eigenen Blut! Der Teenager hatte keine Vorerkrankungen.



Mutter wurde von der Tat per Handy informiert

Die Mama von Maurice stand zum Tatzeitpunkt an einer Bushaltestelle, als sie die Freundin des Sohnes anrief und ihr sagte, was passiert ist, berichtet "Bild". Sofort rannte die Frau zum 200 Meter entfernten Tatort, dort musste sie mitansehen, wie Maurice 20 Minuten lang reannimiert wurde.

Was wir über die mutmaßlichen Täter wissen

Laut Staatsanwaltschaft haben sich die Jugendlichen über Facebook verabredet, um "etwas zu klären". Maurice kam zum Treffen mit drei Freunden und seiner Freundin (13). Dann wurde er laut Ermittlern in den Schwitzkasten genommen, bekam Schläge auf den Kopf. Nach 15 Minuten brach er bewusstlos zusammen. Schläger und Zuseher flüchteten – die mutmaßlichen Täter, vier Deutsche (14,15, 16, 25), ein Pole (21) und ein Tunesier (17) wurden verhaftet.

