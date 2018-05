Puma tötet Mountainbiker und verschleppt Radler

Puma-Angriffe sind überaus selten. In dem nördlichen Bundesstaat ereignete sich der letzte vor knapp 100 Jahren. Nun schlug ein Berglöwe wieder zu, wie die "Seattle Times" berichtet.

Am Samstagvormittag attackierte die Wildkatze zwei Radfahrer. Einen davon tötete sie auf der Stelle. Den anderen verschleppte sie.

Ungewöhnlicher Angriff

Ryan Abbott, vom Büro des Sheriffs, erklärte der Zeitung, dass Wildhüter den Puma entdeckten, wie er gerade über seiner Beute stand. Als der Berglöwe die Männer bemerkte, trat er die Flucht an.

Die Wildhüter nahmen umgehend die Verfolgung auf und töteten das Raubtier kurze Zeit später. Das Tier soll zwischen vier bis fünf Jahre alt gewesen sein und um die 50 Kilo gewogen haben.

Update: Fish and Wildlife has euthanized the cougar that is believed to be responsible for killing one man and attacking another earlier today.