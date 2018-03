Putin droht mit Vernichtung der Welt

In einer TV-Dokumentation erklärte Wladimir Putin, dass die Welt wertlos wäre, wenn Russland vor der Auslöschung stünde: "Ich möchte Ihnen etwas sagen, und ich möchte, dass dies hier und in der ganzen Welt bekannt ist."

Er sprach über "theoretische" Vergeltungsschläge, falls sein Land mit Atomraketen angegriffen werden würde: "Die Entscheidung, Atomwaffen einzusetzen, kann nur dann getroffen werden, wenn unser Raketenwarnsystem nicht nur den Abschuss von Raketen entdeckt, sondern auch eine genaue Vorhersage über deren Flugbahn und den Zeitpunkt, wann die Sprengköpfe auf Russland fallen, berechnen kann." In diesem Fall würde es einen Gegenschlag geben - geeignet, die Menschheit zu vernichten...

Was wäre Welt ohne Russland wert?



Putin hoffe zwar, dass dies "nie passieren werde" und nannte es "eine globale Katastrophe für die Menschheit."

Und: "Als Bürger Russlands, als Oberhaupt der russischen Nation, möchte ich fragen: Wozu brauchen wir eine Welt, wenn Russland aufhört zu existieren?"

(red)