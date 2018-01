Putin-Gegner Nawalny in Moskau festgenommen

Der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist am Sonntag bei Protesten in Moskau festgenommen worden. Das teilte der prominente Putin-Kritiker auf Twitter mit. Nawalny hatte zu Demos gegen den Staatschef Wladimir Putin aufgerufen. Doch die Proteste waren unter anderem in der Hauptstadt verboten worden.

Außerdem sei das Büro des 41-jährigen Politikers von der Polizei durchsucht worden, sogar Mitarbeiter habe man festgenommen, so Nawalnys Team.

Darf nicht kandidieren

Nawalny wurde von den diesjährigen Präsidentenwahlen im März 2018 ausgeschlossen und darf nicht gegen Putin kandidieren.

Erst im vergangenen Oktober hatte er 20 Tage in Haft verbracht. Der laute Putin-Gegner war damals festgenommen und zu einer Haftstrafe verurteilt worden, weil er zu nicht genehmigten Demonstrationen aufgerufen hatte. Lesen Sie mehr dazu her >>>

Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и своё будущее. — Alexey Navalny (@navalny) 28. Januar 2018

Задержание одного человека теряет малейший смысл, если нас много. Кто-нибудь, придите и замените меня pic.twitter.com/TODVdF5lEm — Alexey Navalny (@navalny) 28. Januar 2018

