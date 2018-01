Putin-Rebell Nawalny ist wieder frei

Nur wenige Stunden dauerte diesmal die Gefangenschaft von Alexej Nawalny. Am Sonntag war er in Moskau bei Protesten festgenommen worden, bereits am gleichen Abend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Noch im Oktober 2017 wurde er für 20 Tage inhaftiert.

Der 41-jährige Oppositionspolitiker und erklärte Putin-Gegner muss sich laut seiner Anwältin Olga Michailowa aber zur Verfügung halten, hieß es am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur TASS. Ob Nawalny nun mit einer mehrtägigen Arreststrafe rechnen muss, ist nicht bekannt.

Video-Aufnahmen zeigen die Festnahme:

Задержание одного человека теряет малейший смысл, если нас много. Кто-нибудь, придите и замените меня pic.twitter.com/TODVdF5lEm — Alexey Navalny (@navalny) January 28, 2018

Darf nicht kandidieren

Der Auslöser für die jüngste Festnahme war ein nicht genehmigter Protest in Moskau, bei dem Nawalny gegen die russische Präsidentenwahl im März Stimmung machen wollte. Zu dieser ist er nicht zugelassen, kann also nicht gegen den amtierenden Präsidenten Wladimir Putin kandidieren.

Die Bilder des Tages

