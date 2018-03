Videos von Manipulation bei Russland-Wahl

Mindestens bis 2024 wird Putin der Staatschef Russlands bleiben. Der 65-Jährige ließ seinen Konkurrenten keine Chance: 76,6 Prozent der Stimmen erreichte der alte und gleichzeitig neue Kreml-Chef. Der Kommunist Pavel Grudinin landete auf Platz zwei - mit lediglich 11,8 Prozent.

Das erwartete Ergebnis wurde jedoch von vielen Berichten über Manipulationen überschattet. So berichten Wahlbeobachter des Oppositionellen Alexej Nawalny, dass ihnen der Zugang zu Wahllokalen verwehrt wurde. Dahingegen beklagen Wahlleiter, dass sie Cyberattacken abwehren haben müssen. Die Server seien mit Massenanfragen aus 15 Ländern überschwemmt worden, um sie zum Absturz zu bringen.

Mehr als 3.000 Manipulationsversuche

Besonders brisant sind jedoch die Videos, die nun im Netz kursieren: Auf einem ist zu sehen, wie die Aufsichtspersonen immer wieder Stimmzettel in die Urne werfen, nachdem sie sicher gegangen sind, dass sie nicht beobachtet werden. Dieser Clip wurde sogar von US-Whistleblower Edward Snowden gepostet.

Im Osten Russlands wurde ein Mann sogar festgenommen, weil er mehrere Stimmzettel in die Wahlurne warf.

The ballot stuffing seen today in Moscow and elsewhere in the Russian election is an effort to steal the influence of 140+ million people. Demand justice; demand laws and courts that matter. Take your future back. https://t.co/Jh6W8gq7Zx