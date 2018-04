Putin testete seine neueste Rakete zu Ostern

Während die meisten in Europa mit ihrer Familie feierten, zog es Vladimir Putin nach Kasachstan. Dort beobachtete er einen Test einer Rakete, die von Experten "Satelliten-Killer" genannt wird.

Zwei Tests am Wochenende



General der russischen Luftwaffe Andrey Prikhodko meinte: "Eine neue Rakete hat ihre Aufgabe erfüllt. Sie hat ein konventionelles Ziel getroffen." Weitere Details zum Geschoss wollte das Verteidigungsministerium nicht preisgeben. Russische Medien berichten, dass die Rakete den Kreml gegen nukleare Angriffe verteidigen soll.

Bereits am Freitag wurde die "unsichtbare" Luftwaffe "Sarmat" getestet. In einem Video ist zu sehen, wie sie aus der Erde auftaucht, kurz über dem Boden schwebt und anschließend in den Himmel rast. Angeblich ist die Rakete auf keinem Radar sichtbar.

Fall "Skripal"

Viele Experten sehen die Tests als Provokation gegenüber dem Westen an. Hintergrund ist ein Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal. London macht nämlich Moskau für das Attentat verantwortlich.

Wegen des Vorfalls verfügten mehr als 20 Länder, darunter neben Großbritannien auch die USA und Deutschland, die Ausweisung russischer Diplomaten. Russland reagierte ebenfalls mit der Ausweisung Dutzender Diplomaten.

