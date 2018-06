Das ist der Gipfel: Macron "quetscht" Trumps Hand!

Nicht nur für Europa hat der G7-Gipfel in La Malbaie (Kanada) bleibenden Eindruck gemacht, auch für Provokateur Donald Trump endete das Treffen schmerzhaft. Grund: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte mit seinem US-Kollegen offensichtlich noch eine handfeste Rechnung offen – und "quetschte" Trump vor laufenden Kameras filmreif die Hand. Die Bilder des Duells gingen um die Welt.



Über das Duell berichtet das Netz (Quelle: YouTube).

Auf den Fotos ist zu sehen, wie Macron (mit einem schlemischen Zwinkern) zudrückt und Trump, nach seinem Gesichtsausdruck zu schließen, Schmerzen hat – der Händedruck und Trumps deutlich gezeichnete und gerötete Hand wurden im Internet heiß diskutiert.

"He couldn't resist a squeeze or two"

Donald Trump and Emmanuel Macron had a handshake showdown when they met at the G7 summit in Canada

🤝 https://t.co/tCGdZKHKeX pic.twitter.com/XlTsATIeC9 — BBC News (World) (@BBCWorld) June 10, 2018

Über das "Händedruckduell" wurde viel berichtet (Quelle: Twitter).

Die Handshakes zwischen Macron und Trump sind seit dem ersten Treffen der beiden Staatsoberhäupter im Mai 2017 in Brüssel immer wieder Gesprächsthema gewesen: Macron und Trump drückten sich zeitweilig so stark die Hände, dass ihre Handknöchel bleich wurden. Später erklärte Macron den Medien, dass es sich um ein Zeichen an Trump gehandelt habe, dass dieser nicht mit Zugeständnissen zu rechnen habe.

The French squeeze pic.twitter.com/f9FGjCBjhQ — Gissur Simonarson (@GissiSim) 25. Mai 2017

"Die französische Quetsche" witzelten User nach dem Treffen in Brüssel (Quelle: Twitter).

Armdrücken? Beim Treffen in Paris hatte noch Trump zugelangt



Beim nächsten Treffen in Paris im Juli 2017 hatte sich Trump dann revanchiert. Der rekordverdächtige, 30 Sekunden dauernde Handschlag der beiden hatte Beobachter an ein Armdrücken erinnert. Damals war die Geste aber auch so interpretiert worden, dass niemand Frankreich und die USA trennen könne – davon kann aktuell keine Rede mehr sein.

Seitdem wartet die Presse bei jedem Zusammentreffen der beiden Politiker auf das "Händedruckduell" ...

Die Bilder des Tages

