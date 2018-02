Radiosender begräbt Hörer bei lebendigem Leib

Der Nürnberger Sender Hitradio N1 sieht sich aktuell mit heftiger Kritik konfrontiert. Im Rahmen der Mutproben-Challenge können Teilnehmer ein Auto gewinnen, müssen dafür aber – wie der Name schon sagt – Mutproben absolvieren. Hörer Tobias trifft es besonders hart. Er muss sich lebendig begraben lassen.

Der 22-Jährige soll 15 Minuten lang in einem Sarg unter der Erde verbringen. "Ein absolutes No go und pietätlos" oder "ekelhaft und geschmacklos" wird die Aktion im Netz kommentiert.

N1-Programmchef Florian Kerschner sieht die Sache nicht ganz so drastisch. Der "Bild" erklärt er: "Wir haben mit Kritik gerechnet. Aber ich denke, dass die Leute die Aktion falsch verstanden haben. Das ist eine freiwillige Mutprobe. Wir bringen ja niemanden um."

Zuvor musste der 22-Jährige übrigens schon an ein Auto gekettet durch eine Feuerwand rasen und barfuß über 1.500 Mausefallen laufen. Und das alles für ein Auto.

