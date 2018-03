Rätsel in Live-Sendung: Wem gehört der Fuß?

Lustiges Frühstücksfernsehen bei der BBC: Während eines Interviews mit u.a. Sängerin Alexandra Burke (29) gerieten nicht nur die Zuseher vor dem TV in große Aufregung. Grund: Hinter dem roten Moderatoren- und Gästesofa schaute ein mysteriöser Fuß heraus! Des Rätsels Lösung: BBC-Mitarbeiterin Tracey war irrtümlich noch am Set, als die Sendung startete und hatte sich geistesgegenwärtig hinter der Couch versteckt – aber nicht gut genug ...



Im Internet sorgte das Versteckspiel für viel Wirbel (Quelle: YouTube).

Im Netz sorgte das Versteckspiel von Tracey für viel Jubel – viele Twitter-User beglückwünschten sie zu ihrem spektakulären Auftritt. Ein User witzelte darüber, dass sie auf dem Boden lag: "Klar, sie ist sicher der Floor Manager (englisch: Abteilungsleiter)!" Ein anderer twitterte: "Wenn sie auf der anderen Seite des Sofas entlang gekrabbelt wäre, hätte sie keiner gesehen. Wollte ich nur gesagt haben!"

Anyone want to play a game of spot Tracey's feet? Our floor manager Tracey had to dive behind the sofa to avoid being on TV... pic.twitter.com/SMPN6nKtDu