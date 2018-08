IS reklamiert tödliche Messerattacke für sich

Ein mit einem Messer bewaffneter Angreifer hat in der Nähe von Paris einen Menschen getötet und zwei weitere schwer verletzt. Der Angreifer habe sich am Donnerstag nach der Tat in der Stadt Trappes in einem Gebäude verschanzt und sei von der Polizei außer Gefecht gesetzt worden. Offen blieb, ob der Angreifer von der Polizei getötet wurde.

Unklar war zunächst auch, ob der Angriff einen terroristischen Hintergrund hatte. Nach Angaben der französischen Rundfunksender BFM-TV und France Info war der Angreifer den Behörden als islamistischer Gefährder bekannt. Noch am Vormittag reklamierte der IS die Attacke für sich.

Trappes, gut 30 Kilometer westlich von Paris, gilt als eine Hochburg von Salafisten in Frankreich. In der Stadt waren Eliteeinheiten der Polizei im Einsatz.

