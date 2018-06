Räuber-Duo will BMW von Polizist stehlen

Es schien so einfach: Am Straßenrand vor einem Frisörladen in Chicago parkte dieser schnittige schwarze BMW – und der Fahrer sah auch harmlos aus. Also versuchten zwei ganz clevere junge Männer mit Waffen, das Auto samt Lenker zu entführen. Doch das Carjacking ging mächtig schief, denn der Lenker entpuppte sich als Zivilbeamter der Polizei, der auf seinen Termin beim Frisör gewartet hatte ...



Der Carjacking-Versuch im Netz (Quelle: YouTube).

Wie eine Überwachungskamera jetzt zeigt, hatten sich die bösen Buben im Kapuzenpulli angeschlichen und waren dann blitzschnell und mit gezogener Waffe in den BMW eingestiegen. Doch dann wurde es hektisch: Sowohl der Fahrer als auch ein Räuber sprangen wieder aus dem Auto – der Polizist in Zivil hatte seine Dienstwaffe gezogen und in Richtung Täter gezielt!

"Um 8.45 Uhr erwartet man keine Schießerei vor der Haustür"

Dann lieferten sich Cop und Räuber einen Schusswechsel, Zeugen hatten 10 bis 12 Schüsse gehört, bevor die beiden Möchtegern-Entführer die Beine in die Hand nahmen. Der Polizist nahm daraufhin die Verfolgung auf – zu Fuß! Der Frisör war jedenfalls geschockt: "Um 8.45 Uhr in der Früh erwartet man keine Schießerei vor der Haustür – mit einem Kunden! Die Typen hatten sich dieses Mal aber den Falschen ausgesucht", so Corey Felton.

