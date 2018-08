Ausflug an Schlucht endet für Touristen tödlich

Das Drama ereignete sich am Montag in der Raganello-Schlucht nahe der Berggemeinde Civita in der süditalienischen Region Kalabrien. Starkregen hatte dazu geführt, dass die Schlucht überschwemmt wurde. Eine Gruppe von Touristen sei von dem Hochwasser überrascht und teilweise mitgerissen worden.

Eine Sprecherin des Zivilschutzes bestätigte fünf Todesopfer, während italienische Medien am Montagabend von acht berichteten. Ein Kind sei mit einer Unterkühlung ins Spital geflogen worden. Über mögliche Vermisste herrschte zunächst Unklarheit.

"La Repubblica" berichtete, dass sich einige der Ausflügler an Klippen in Sicherheit bringen konnten. Wie viele Personen sich insgesamt in der Schlucht befunden hatten und nun möglicherweise vermisst werden, ist unbekannt.

Die Schlucht ist etwa 400 Meter tief. Der Canyon, der sie durchfließt, sei etwa 13 Kilometer lang. Die Raganello-Schlucht ist ein beliebter Ausflugsort bei Touristen aus aller Welt.





