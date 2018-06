Österreicher selbst durch Reizgas nicht zu stoppen

Schock im Berliner Dom kurz nach 16 Uhr: Ein 53-jähriger Österreicher hatte ein Messer gezückt und randaliert. Zu dem Zeitpunkt befanden sich rund einhundert Menschen im Dom, eine Angestellte alarmierte die Polizei – "heute.at" berichtete.

"Als die erste Streife im Dom auf den Randalierer trifft, kommt es zu einer Schussabgabe durch einen unserer Kollegen", berichtet die Berliner Polizei auf Twitter. Dabei sei sowohl der 53-Jährige, als auch einer der Beamten verletzt worden. Der Österreicher wurde schwer verletzt in Krankenhaus eingeliefert und musste operiert werden. Er befindet sich weiterhin in medizinischer Betreuung.

Die Schussabgabe unseres Kollegen erfolgte, nachdem der Mann trotz mehrfacher Aufforderung das Messer nicht weggelegt und der Einsatz von Reizgas keine Wirkung gezeigt hatte.

Der bei dem Schuss leicht verletzte Kollege konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 3. Juni 2018

Noch am Abend erklärte die Polizei, warum überhaupt eine so drastische Vorgehensweise nötig geworden war. "Die Schussabgabe unseres Kollegen erfolgte, nachdem der Mann trotz mehrfacher Aufforderung das Messer nicht weggelegt und der Einsatz von Reizgas keine Wirkung gezeigt hatte", heißt es in einem Update der Polizei. Der dabei verletzte Beamte konnte nach einer ärztlichen Untersuchung noch am selben Tag wieder verlassen.

Warum der Mann plötzlich mit einem Messer randaliert hatte, ist noch unklar. Nur eines scheint fix: Es soll sich nicht um ein terroristisch bzw. religiös motivierte Tat handeln. "Wir können einen terroristischen Hintergrund praktisch ausschließen", erklärte Polizeisprecher Winfried Wenzel laut "Berliner Zeitung". Die 3. Mordkommission hat – wie bei Schussabgaben üblich – Ermittlungen aufgenommen.

