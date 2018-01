Rassist schlägt Mutter und Sohn (10) in Supermarkt

Der Vorfall passierte am Wochenende in einem Supermarkt in Magdeburg bei Sachsen-Anhalt.

Eine 33-jährige Deutsche, die indische Wurzeln hat, wollte mit ihrem kleinen Sohn gerade Lebensmittel einkaufen gehen, als sie von einem Mann angesprochen wurde.

Plötzlich ging der Glatzkopf, der offensichtlich zur rechten Szene gehörte, auf die Frau und ihren Sohn los und beschimpfte sie wüst.

Bub zeigte Mittelfinger

Als der 10-Jährige dem Mann daraufhin den Mittelfinger zeigte, verlor der Rassist völlig die Nerven. Zuerst schlug er der Frau auf den Hals, danach attackierte er das Kind.

Er schlug dem Buben ins Gesicht und würgte ihn. Als ein Zeuge den Vorfall bemerkte, eilte er der Frau und dem Kind zu Hilfe. Der Mann ging dazwischen und befreite den 10-Jährigen.

Der Skinhead ließ schließlich von dem Buben ab und verließ den Supermarkt. Dabei äußerte der Mann weitere Beleidigungen in Richtung Frau und ihrem Sohn.

Täterbeschreibung

Die Polizei sucht nun nach dem Verdächtigen und bittet um Mithilfe.

Der Mann soll knapp 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er hatte eine Glatze und ein Tattoo im Nacken. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen schwarzen Kapuzenpullover.

Wie "Tag24" berichtet, wurde die Mutter und ihr Sohn nicht ärztlich versorgt.

