Ratten fressen ganzen Geldautomaten leer

Die Servicetechniker der State Bank of India (SBI) staunten nicht schlecht, als sie zu einem kaputten Geldautomaten im indischen Bundesstaat Assam gerufen wurden: Als sie den Tresor im Inneren des Geräts öffneten, fanden sie nur noch Papierschnipsel - und eine tote Ratte.

Diese hatte sich laut New Delhi Television (NDTV) offenbar mit ein paar Kollegen durch ein Loch gequetscht und das Bargeld gefressen. Der Schaden: 1,2 Millionen Rupien, umgerechnet etwa 15.000 Euro.

Really Size doesn’t matter!! What a rat this is! Rat-bitten bank notes worth Rs 12 lakh 38 thousand. Torn notes and dead rat found inside ATM in Tinsukia Assam. Rat found dead before little one could bite remaining Rs 17 lakh 10 thousand. pic.twitter.com/3Omns7gAZH