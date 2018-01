"Wir dachten, es ist ein Terrorüberfall"

Fünf schwer bewaffnete Männer bedrohten Mittwochabend mit Äxten und Handfeuerwaffen Mitarbeiter und Gäste des noblen "Ritz" am eleganten Vendôme-Platz. Die geschockten Touristen und Angestellten wurden gewaltsam aufgefordert, sich auf den Boden zu legen, dann vielen Schüsse. Im Hotel brach Panik aus. "Wir dachten erst alle, dass es sich um einen Terroranschlag handeln würde", berichtet ein Zeuge des Überfalls der "Daily Mail". "Sie haben mit Äxten das verstärkte Glas der Vitrinen des "Reza"-Juweliers im Hotel eingeschlagen und ihre Säcke mit Schmuck befüllt", so der Augenzeuge, der sich zum Zeitpunkt des Überfalls im Hotel am Weg zur "Hemingway Bar" war. Die geschockten Gäste wurde in der Bar vom Barkeeper beruhigt: "Er bat uns Ruhe zu bewahren, nichts "Unüberlegtes" zu tun. Wir hatten Todesangst".

As many of you know my parents and I are currently in Paris. There was a shooting at the bar we were at in the Ritz-Carlton hotel involving 4 robbers. They ran through the bar and started shooting at the bar adjacent to us. My parents and I are safe thanks to the wonderful staff.