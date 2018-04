Polizei nimmt Juwelier-Räuber in Kofferraum fest

Einen Tag nach dem Raub auf einen Juwelier im Schweizer Grenzort Samnaun ist klar: Die Täter machten eine Millionenbeute. Die Polizei suchte am Mittwoch mit Bildern einer Überwachungskamera nach fünf flüchtigen Unbekannten. Vier konnten verhaftet werden.

Wie die Polizei am frühen Mittwochnachmittag bestätigte, konnten mehrere Personen verhaftet werden: "Wir konnten mehrere Festnahmen in Zusammenhang mit dem Raubüberfall auf die Bijouterie tätigen", sagt der Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden Roman Rüegg. Ob darunter auch der Mann ist, den die Überwachungskamera filmte, ist noch unklar. Die Fahndung wird deshalb vorerst aufrechterhalten.

Video zeigt die Festnahme. (Quelle: Augenzeugenbericht):



In einer neuen Mitteilung informiert die Polizei, dass in der Zwischenzeit vier Männer festgenommen worden sind. Eine Person sei noch flüchtig. Am Nachmittag habe eine Frau gemeldet, dass sie in Samnaun Dorf verdächtige Personen in einem Fahrzeug feststellen konnte. Die an den Ort ausgerückten Polizeikräfte trafen das beschriebene Fahrzeug jedoch leer an. Bei der Überprüfung des Wagens wurden im Kofferraum drei Männer festgestellt.

Beträchtlicher Teil der Beute sichergestellt

Sie sowie ein weiterer in Samnaun am Mittwochmorgen in einer Kontrollstelle festgenommener Mann werden verdächtigt, am Raubüberfall beteiligt gewesen zu sein. Ein beträchtlicher Teil des Raubgutes konnte bei den 31- und 33-jährigen serbischen und bosnischen Männern sichergestellt werden. Eine Person ist noch flüchtig.

Augenzeugen filmten den Überfall (Quelle: Augenzeugenbericht):



Nach Angaben der Kantonspolizei Graubünden vom Mittwoch dürfte der Wert eine Million Franken übersteigen. Zur Beute gehörten teure Uhren und Schmuck. Für die Fahndung nach dem brutalen Quintett wurden alle verfügbaren Einsatzkräfte zusammengezogen. Spezialeinheiten, Hundeführer und sogar Grenadiere wurden mobilisiert. Die Schweizer Beamten wurden dabei auch von der Tiroler Polizei und der Cobra unterstützt. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

(red)