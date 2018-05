Erdogan schwört auf "osmanische Ohrfeige" ein

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Sonntag in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo seinen einzigen Wahlkampfauftritt im europäischen Ausland absolviert. Er sprach vor Zehntausenden Anhängern, die ihm frenetisch zujubelten, als er gegen jenen Staaten wetterte, die Wahlkampfveranstaltungen zur der türkischen Wahl am 24. Juni verboten hatten.

Umfrage Sollen Erdogan und andere türkische Politiker in Österreich auftreten dürfen? Ja. Hier gibt es Menschen, die in der Türkei wählen dürfen. Die müssen informiert werden.

Nein, das ist vollkommen inakzeptabel.

Ich kann das nicht beurteilen.

Die betreffenden Staaten, unter anderem Österreich und Deutschland, hätten anders als Bosnien-Herzegowina die Prüfung der Demokratie nicht bestanden, wetterte Erdogan.

Entscheidung "für das nächste Jahrhundert"

"Seid ihr bereit, den Terrororganisationen sowie ihren lokalen und ausländischen Handlangern eine osmanische Ohrfeige zu verpassen?", fragte Erdogan seine Anhänger. Er forderte zu einer Rekordzahl an Stimmen auf, um eine Entscheidung "für das nächste Jahrhundert" der Türkei zu fällen.

Auslandstürken sollen "unbedingt die Staatsangehörigkeit der Länder an, in denen ihr lebt" annehmen, forderte Erdogan. Außerdem sollen die Türken eine "aktive Rolle in den politischen Parteien in den Ländern übernehmen", so der Präsident.

Laut den bosnischen Behörden waren rund 20.000 Personen gekommen. Mehr als 10.000 Personen sollen extra aus dem Ausland angereist sein, die Hälfte davon aus Deutschland. Wie der "Kurier" berichtet, zog es auch rund 2.000 Österreicher am Sonntag nach Sarajevo.



(lu)