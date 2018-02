Rekord! Dieser Mann aß bereits 29.877 Big Mac

Auch so kann jemand aussehen, der jeden Tag zwei Big Mac isst: schlank und gesund! Don Gorske aus Wisconsin (USA) hat seit dem 17. Mai 1972 fast jeden Tag zwei Big Mac gegessen - derzeit hält er bei insgesamt 29.877 Stück und ist damit einsamer Rekordhalter. In wenigen Tagen wird er als erster Mensch die 30.000er-Marke knacken...

Gorske hat noch ein großes Ziel



Damit gibt der 64-Jährige nicht auf: Er will die 40.000er-Zahl erreichen, muss dafür 78 Jahre alt werden. Wie es derzeit aussieht, stehen seine Chancen nicht schlecht: Sein Gewicht ist stabil, er ist nach eigenen Angaben nie krank, und sein Cholesterin-Wert beträgt 160. Also kein Grund, die Burger-Diät zu beenden...

Geburtstagstorte? Nein, Big Mac mit Kerzen



"Seit ich ein Kind bin, liebe ich Hamburger", erzählt Gorske. Seine Besessenheit brachte ihm auch einen Kurzauftritt im Film "Supersize me" ein. Logisch: Statt einer Geburtstagstorte erhält er einen Big Mac mit Kerzen.

Die britische "Sun" hat ausgerechnet, was Gorske im Laufe seines Lebens so verpeist hat: Das Gesamt-Gewicht seiner Big Mac (etwa 6.000 Kilo) entspricht 10 Kühen oder etwa 79 Baby-Elefanten...



