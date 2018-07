Vier Kinder bei Fahrt mit Karussell verletzt

Vier Kids wurden bei dem Vorfall am Samstag am Straßenfest in der deutschen Kleinstadt Remseck (Baden-Württemberg) verletzt. Eine Gondel habe sich während der Fahrt mit dem Karussell gelöst und sei gegen eine andere gekracht. Dabei wurden drei Kinder zwischen zehn und elf Jahren, die sich darin befanden, verletzt.

Auch ein weiteres Kind wurde verletzt, es wurde von einem umherfliegenden Teil getroffen, heißt es. Eines der Opfer sei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Staatsanwaltschaft und Polizei haben die Ermittlungen übernommen. Der Unfall ereignete sich mit dem Fahrgeschäft "Crazy Fruits", das aus den Achtzigerjahren stammen soll. In 18 Gondeln haben insgesamt 36 Personen Platz. Ob gegen den Betreiber des Karussells ermittelt wird, ist noch unklar. Bilder zeigen das zerstörte Fahrgestell.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)