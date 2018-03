Notarzt-Heli bei Einsatz von Bus gerammt

In knalligem Gelb stand der Notarzt-Heli "Christoph 31" des ADAC am Freitagvormittag vor dem Berliner Bahnhof Südkreuz. Er war wegen eines Notfalls alarmiert worden und gegen 9.30 Uhr nahe dem Gebäude gelandet. Kurz darauf wurden die Retter selbst in einen Unfall involviert.

Ein Buslenker der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollte mit seinem ebenso knallgelben Autobus den Helikopter umfahren, doch verschätzte sich total und krachte gegen eines der ausladenden Rotorblätter. "Das ist ein sehr ungewöhnlicher Unfall, aber niemand ist dabei verletzt worden", wird ein Sprecher der ADAC-Luftrettung in der "BZ" zitiert.

Der Rettungstransporthubschrauber #RTH #Christoph_31 steht beschädigt durch einen Unfall am #Bahnhof_Südkreuz.

Der @Berliner_Fw fehlt damit leider vorerst ein Notarzteinsatzmittel. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 2. März 2018

Bitter für die Helfer: Der Heli fiel erstmal aus. Er musste aus Sicherheitsgründen vorerst am Boden bleiben bis er am Nachmittag von einem Techniker durchgecheckt wurde. "Der Patient ist dann mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren worden", so der Sprecher weiter.

Da außer Blechschaden nichts passiert war, konnten auch die Beteiligten und Einsatzkräfte nicht umhin, sich über diesen ungewöhnlichen Crash zu amüsieren: Auf Twitter witzeln die User über die ungewöhnliche Kollision. "So ein Hubschrauber ist ja auch schwer zu übersehen", wird etwa kommentiert. Ein anderer Leser fragt: "Seit wann gibt's Luftraumfahrten beim BVG?" Die Berliner Verkehrsbetriebe beweisen Humor und scherzen mit: "Irgendwann müssen wir damit ja mal anfangen. ;-)"

