Riesen-Ast durchbohrt Paragleiter – Not-OP

Diese Aufnahmen sind kaum zu ertragen! Schrecklicher Unfall in Loshany bei Minsk: Als Paragleiter Ivan K. (36) durch die Lüfte segelt, reisst plötzlich eine Leine, der Sportler stürzt in einem Wald ab. Er überlebt, aber ein Mega-Ast hat sich durch seine Schulter gebohrt – und das Opfer aufgespießt. Hart im nehmen: Während sich die Krankenhaus-Crew schockiert zeigte, riss Ivan K. im Spital Witze ...



Das Netz berichtet über den spektakulären Unfall (Quelle: YouTube).

Nach dem Crash konnte Ivan K. per Handy Hilfe alarmieren. Die Retter schnitten ihn dann unter größter Sorgfalt aus dem Baum, sägten den Ast, von dem das Opfer aufgespießt wurde, vorne und hinten ab. Dann wurde K. in ein Spital nach Minsk geflogen. "Am Anfang dachte ich, es ist alles ok. Ich habe mich gut gefühlt und wollte weglaufen, als mich etwas zurückhielt. Dann bemerkte ich den Ast in meiner Schulter, fast so dick wie eine Wassermelone", wird Ivan K. zitiert.

"Ich bin Groot", witzelte das Opfer im Spital

Das Lachen verging allen Zeugen, dem Opfer offenbar nicht. Als er den Sanitätern sagte, sie sollen den Ast sofort rausziehen, bekam er zur Antwort, dass er dann verbluten würde. Darauf entgegnete Ivan K. :"Ok, dann bin ich halt Groot!" Groot ist ein Baumwesen – und eine Kult-Figur aus dem Science-Fiction-Knaller "Guardians of the Galaxy".

Im Netz gingen jetzt Bilder viral, die den Paragleiter mitsamt Ast im Körper vor der Operation zeigen. Die Ärzte konnten den Mega-Fremdkörper schließlich problemlos entfernen – wir klopfen drei Mal auf Holz ...

