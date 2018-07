Riesen-Eisberg droht Dorf auszulöschen

Ein kleines Dorf im Westen Grönlands wird von einem großen Eisberg bedroht. "Man fürchtet, dass der Eisberg kalben und eine Flutwelle auf das Dorf senden könnte", sagte eine zuständige grönländische Polizistin dem dänischen Rundfunk.

Wenn Eisberge kalben, brechen große Teile der Eismassen ab und fallen ins Meer. Die Häuser nah an der Küste sind deshalb am Freitag evakuiert und die Bewohner in höher gelegene Stellen gebracht worden. Der Eisberg ist direkt vor dem Dorf Innaarsuit mit 169 Bewohnern auf Grund gelaufen.

Nach Einschätzung der Behörden kann das fatale Konsequenzen haben. Im vergangenen Jahr war ein anderes Dorf von einer Flutwelle getroffen worden. Mehrere Menschen starben, Häuser wurden ins Meer gespült. Inzwischen ist dieses Dorf nicht mehr bewohnt.



Dieses Video vom 22. Juni 2018 zeigt, wie im Osten Grönlands mehrere Kilometer Eis abbrechen und ins offene Meer treiben. (Video: Tamedia/Storyful)

(20 Minuten)