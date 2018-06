Riesiger Feuerball rast über Großstadt hinweg

Es war stockdunkel, doch gegen 21.40 Uhr nachts leuchtete am Samstag der Himmel über der chinesischen Provinz Yunnan plötzlich taghell auf. Eine grelle Lichtkugel stürzte in Richtung Erde und zog einen Feuerschweif hinter sich her.

"Oh, was zur Hölle ist das?", ist die Stimme des Amateurfilmers hinter den Handykamera auf Chinesisch zu hören. Nach wenigen Sekunden war das spektakuläre Naturschauspiel wieder vorbei.

Nach Angaben eines Experten des Yunnan Observatoriums handelt es sich um einen Boliden, einen besonders hellen Meteor. Der Feuerschweif sei durch die enorme Reibung beim Eintritt in die Erdatmosphäre entstanden.

Ob der riesige Brocken aus Gestein und Metall auch den Erdboden erreichte, ist noch unklar. Obwohl die Chance gering ist, haben lokale Behörden die Suche nach dem möglichen Einschlagsort aufgenommen, um die kosmischen Trümmer zu bergen.

