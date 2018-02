Riesiger Schnee-Penis verblüfft Städtchen

"Lößnitz hat den Größten", meinte SPD-Stadtrat Andreas Voß stolz gegenüber "Tag24". Das über Nacht entstandene Kunstwerk nimmt er mit Humor. An einen einsamen Künstler glaubt er jedoch nicht: "Das sieht schon mehr nach Gruppensex, äh Gruppenarbeit aus."

Würde Sie so ein "Wahrzeichen" stören?

CDU-Stadtrat Lutz Hahn ist ebenfalls stolz auf das neue "Wappen", das auf einem Hügel über das Städtchen prangt: "So groß kann eben nur Lößnitz." Er sei auch überzeugt, dass ein Lößnitzer für das Bild Modell stand.

"Erregende Stadt"

Die Linke Stadträtin Sandy Geisler-Hähnel ist nicht ganz überzeugt von dem neuen "Wahrzeichen". In "Tag24" wird sie zitiert: "Lößnitz war schon immer eine erregende Stadt. Dazu braucht sie keinen Riesenpenis."

Vernichten will sie das Kunstwerk allerdings nicht. Die Natur würde das "Teil" schon von alleine schrumpfen, bis es verschwindet. Bis dahin empfiehlt Voß, dass Kinder und alte Damen von dem Hügel Abstand nehmen, um nicht verunsichert zu werden.

Auf einem Feld in der Waldsiedlung in #Lößnitz haben Unbekannte einen #Penis in den #Schnee gemalt. https://t.co/HO0smGRegO pic.twitter.com/YXseGa4P8F