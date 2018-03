Lehrer verfüttert Welpe an Schul-Schildkröte

In der Kleinstadt Preston im Bundesstaat Idaho wurden Ermittlungen gegen einen Lehrer der örtlichen Junior High aufgenommen. Im Unterricht der Naturwissenschaften soll Lehrer Robert Crosland einen Hundewelpen an eine Schnappschildkröte verfüttert haben. Im Beisein der gesamten Klasse.

Die Anzeige stammt offenbar von der lokalen Aktivistin Jill Parrish: "Was ich in den letzten vier Tagen alles erfahren habe, ist widerlich. Es ist krank. Es ist einfach nur krank", schimpft Parrish gegenüber "FOX13 Salt Lake City". Ein Lehrer hätte sie daraufhingewiesen, dass einer seiner Kollegen einen lebenden Welpen an eines seiner Reptilien verfüttert haben soll. Der Vorfall hätte sich demnach direkt vor den Augen seiner entsetzten Schüler abgespielt.

"Kinder zusehen zu lassen, wie ein unschuldiges Hundebaby um sein Leben schreit, weil es an ein anderes Tier verfüttert wird, ist eine Gewalttat. Das ist nicht okay", ärgert sich die Aktivistin weiter. Für sie mache es keinen Unterschied, ob der kleine Vierbeiner, wie an manchen Stellen berichtet, sterbenskrank gewesen sei, oder kerngesund.

Eltern und Schüler verteidigen Lehrer

Schüler und Eltern sind von der Lebendfütterung des Lehrers wenig begeistert, sehen die Angelegenheit allerdings in differenzierterem Licht. "Ich habe nur gehört, dass er seinen Tieren sowas wie Mäuse und Vögel vorgesetzt hat. Ich fühle mich etwas besser, dass es ein Welpe war, der sowieso hätte sterben müssen und nicht ein gesunder", wird Siebtklässlerin Este Hull zitiert. Eine Ansicht, die Eltern offenbar teilen.

"Wenn es wirklich ein deformierter Welpe war, der keine Chance hatte... Er [Crosland] handelt sehr nach dem Prinzip des Kreislaufs des Lebens", erklärt etwa Annette Salvesen gegenüber "FOX13" und Mutter Julie Johnson bekräftigt: "Er ist der beste Lehrer für Naturwissenschaften, den die Preston Junior High hat."

Die Schulbehörden und Polizei haben nun Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Dabei soll herausgefunden werden, ob die Anschuldigungen der Wahrheit entsprechen und ob Crosland überhaupt gegen ein Gesetz verstoßen hat – er darf solange weiter unterrichten.

