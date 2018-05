Schwangere Jenny (16) seit Tagen verschwunden

Seit dem 18. Mai fehlt von der 16-jährigen Jenny jede Spur. Das hochschwangere Mädchen hat ihre Wohngruppe in Rochlitz (Deutschland) verlassen und ist nicht mehr auffindbar. Ihr aktueller Aufenthaltsort ist völlig unklar.

Bereits die Tage zuvor war die Jugendliche laut Angaben der Polizei mehrmals kurzzeitig verschwunden, kehrte jedoch bisher jedes Mal zurück.

Jenny soll auch einen Arzttermin nicht wahrgenommen haben. Es sei daher nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Polizei hat bereits mit zahlreichen Personen Kontakt aufgenommen und mögliche Aufenthaltsorte überprüft, konnte allerdings keine Anhaltspunkte finden.

Beschreibung von Jenny

Jenny ist 1,70 Meter groß und hat lange, rotbraune Haare. Am Tag ihres Verschwindens war sie mit einer schwarzen Jogginghose, einer Fellweste sowie grauen Halbschuhen bekleidet.

Wer hat Jenny gesehen? Hinweise werden an die Polizeiinspektion in Rochlitz unter Telefon 037377890 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.





(wil)