Kinderwagen von Zug-Sog auf Gleise geschleudert

Wie die Münchner Polizei berichtet, wurde der am Bahnsteig abgestellte Kinderwagen am Donnerstag gegen 12.20 Uhr vom Sog eines durchfahrenden Zuges angezogen und völlig zerstört worden.

Der Lokführer dürfte von dem Vorfall am Bahnhof Rosenheim allerdings nichts mitbekommen haben, denn er fuhr ohne zu stoppen einfach weiter.

Mutter musste betreut werden

Zum Glück hatte die Mutter ihr Kind nur kurz zuvor aus dem Wagen genommen und an der Hand gehalten. Die Frau erlitt nach dem Vorfall laut Polizei einen so schlimmen Schock, dass sie betreut werden musste.

Die Polizei spricht von großem Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist. "Man muss sich aber immer vor Augen halten, dass der Zugverkehr Gefahren mit sich bringen kann - selbst oder gerade am Bahnsteig", erklärt ein Bundespolizei-Sprecher Rainer Scharf.

Immer hinter Sicherheitslinie stehen

Alleine der Luftsog, der von einem durchfahrenden Zug ausgehe, könne enorme Auswirkungen haben. Aus diesem Grund sei es enorm wichtig, dass man sich immer hinter der Sicherheitslinie aufhält.

Doch, auch wenn ein Kinderwagen hinter der weißen Sicherheitslinie abgestellt wird, "sollte man die eingebaute Bremse einlegen beziehungsweise den Wagen festhalten", so Scharf weiter.

Drama an Salzburger Bahnhof

Wie gefährlich der Fahrtwind eines Zuges wirklich sein kann, wurde bei dem tragischen Unfall im Oktober 2017 an einem Bahnhof in Salzburg deutlich - "heute.at" berichtete.

Eine 24-jährige Frau stand mit ihren beiden Kindern am Bahnsteig am Bahnhof in Puch und wartete auf einen Zug. Als ein Güterzug durch den Bahnhof fuhr, erfasste der dadurch entstandene Sog den Kinderwagen und schleuderte den darin liegenden, einjährigen Säugling auf den Bahnsteig.

Das schwer verletzte Mädchen wurde in das Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert. Dort ist es dann wenig später seinen Verletzungen erlegen.

(wil)