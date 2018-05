Kampfhund erschossen: "Pascha war kein Monster"

Wie die Polizei berichtet, gingen am Samstag gegen 18.00 Uhr mehrere Notrufe ein, da ein Rottweiler in einem Hinterhof in München einen Passanten angegriffen und verletzt hatte.

Als die Beamten bei der angegebenen Adresse eintrafen, lief der Kampfhund gerade hinter einem Fußgänger her und versuchte diesen zu attackieren.

Einer der Polizisten stellte sich daraufhin schützend vor den Passanten und versuchte den Hund zu beruhigen. "Pascha", so der Name des Rottweilers, ließ allerdings nicht von dem Mann ab, umrundete den Beamten und lief dem Passanten weiter nach.

Rottweiler riss sich wieder los

Auch die Hundehalterin versuchte verzweifelt "Pascha" zu stoppen, doch es gelang ihr nicht. Der aggressive Rotweiler wurde schließlich von den Beamten, der Hundehalterin und weiteren Passanten an der Gebäudemauer fixiert. Die 26-Jährige wollte ihren Hund daraufhin wieder an die Leine nehmen, doch der Rottweiler riss sich los und attackierte die Polizisten.

Der Hund biss die Beamten und verletzte diese erheblich. Da sich "Pascha" nicht mehr beruhigen ließ und die Gefahr bestand, dass der Rottweiler noch weitere Menschen verletzen könnte, griff einer der Polizisten zu seiner Dienstwaffe und schoss auf das Tier.

Ein Passant filmte mit seinem Smartphone die Szenen und stellte sie später auf Facebook. Auf dem Video ist deutlich zu erkennen, wie die Beamten versuchen, "Pascha" zu beruhigen. Als der Hund einen Beamten attackierte, sind mehrere Schüsse zu hören. Mindestens vier Mal schoss der Polizist auf den Rottweiler.

Das eineinhalb Jahre alte Tier verstarb noch an Ort und Stelle. Mindestens fünf Personen wurden von "Pascha" verletzt und mussten im Spital behandelt werden.

Hundehalterin ließ "Pascha" frei herumlaufen

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass die Hundehalterin ihren Rottweiler frei und unangeleint in einem Innenhof hatte laufen lassen. Ein Passant dürfte laut Polizei dann den "Jagdtrieb" des Tieres entfacht haben. Der Hund griff den Fußgänger an und biss ihn.

Die 26-Jährige konnte "Pascha" gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten dann nach der Attacke wieder zurück in das Auto bringen und wollte davonfahren. Eine Zeugin verhinderte dies aber und forderte die Hundehalterin auf, ihre Personalien zu hinterlassen.

Laut Polizei habe daraufhin die Hundehalterin ihren Rottweiler nochmals unangeleint aus dem Auto herausgelassen. Die Frau erwarten nun mehreren Anzeigen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

"Wir lieben dich Pascha"

Auf der Facebookseite hat die 26-Jährige das Video des Angriffs veröffentlicht. Dazu schrieb sie: "Mein Hund war kein Monster

Wir lieben dich Pascha". Die Aufnahme wurde innerhalb kürzester Zeit 10.000 Mal geteilt und rund 500.000 angeklickt.

