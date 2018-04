Kampfhund geht auf Mann und dessen Vierbeiner los

Erst vor wenigen Tagen kam es in Deutschland zu einem blutigen Vorfall mit einem Kampfhund. Ein Rassist hatte seinen Pitbull auf einen Ausländer gehetzt - heute.at berichtete.

Umfrage Sollen Kampfhund-Rassen verboten werden? Ja unbedingt! Das sind tickende Zeitbomben

Ja, viele Menschen machen leider ihre Hunde zur Gefahr

Ich kenne mich zuwenig aus

Man sollte lieber Hundehalter strenger kontrollieren und härter strafen

Nein, der Hund kann nichts dafür, wie er erzogen wird

Laut Polizei kam nun am Sonntag erneut zu einer schlimmen Kampfhunde-Attacke, diesmal in Rüsselsheim bei Südhessen. Ein Hund der Rasse "Kangal" sprang über einen Zaun ins Freie und ging einen vorbeigehenden Mann und dessen Hund an.

Der Kangal attackierte den 48-Jährigen und dessen Vierbeiner und biss kräftig zu. Der Hund des Mannes erlitt durch die Bisse schwere Verletzungen. Der 48-Jährige selbst wurde am Arm gebissen.

Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern noch an.

Kangal-Besitzer brauchen Erlaubnis

Nach Informationen von "Tag24" müssen Besitzer eines "Kangal" in Hessen sogar eine Erlaubnis zur Haltung beantragen, inklusive Wesenstest des Hundes und Sachkundenachweis des Halters.

Killerhund "Chico"

In den letzten Wochen sorgte der Fall von Killerhund "Chico" für Aufsehen. Der Staffordshire-Terrier-Mischling biss seine Besitzerin und deren Sohn tot.

"Heute.at" berichtete umfassend über den tragischen Fall. Weitere Informationen finden Sie hier:

>> Killerhund soll am Leben bleiben, fordern Tausende

>> "Killer" Chico darf leben – aber ist das auch gut so?

>> Killer-Hund Chico: Wird er wieder töten?

>> "Chico" wird NICHT eingeschläfert

>> Einbrecher wollten Killerhund "Chico" befreien

>> Fix: Killer-Kampfhund 'Chico' wird eingeschläfert

>> Obduktion: Killerhund biss Mutter und Sohn tot

>> Tierschützer zweimal tatenlos bei "Killer-Hund"

>> Opfer waren Killerhund "Chico" hilflos ausgeliefert

>> Obduktion: Killerhund biss Mutter und Sohn tot

>> Das ist der Killer-Hund, der Mutter und Sohn tötete

(wil)