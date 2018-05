Russen verspotten Gift-Opfer Julia Skripal

"Glaub es einfach! Der Zauber von Nowitschok!", steht auf einem einer Kosmetikwerbung nachempfundenen Meme. Auf den Fotos ist Julia Skripal zu sehen – vor dem Giftanschlag und nachher. Mit "Novichok" (englische Schreibweise für das Nervengift) wird dabei eine erfundene Creme beworben.

Die Bildmontage macht derzeit im Netz die Runde und entlockt russischen Usern hämische Bemerkungen: "Diese Nowitschok-Sache hat entweder fantastische jugendliche Eigenschaften oder Großbritannien hat ein Gegengift, das Wunder wirkt. Julia Skripal vor und nach der angeblichen Vergiftung", schreibt etwa der russische Politanalyst maximal A. Suchkov. Auf Facebook kommentiert ein User: "Dieses Nowitschok scheint mir gutes Gesundheits- und Körperaufbauendes Zeug zu sein!"

That #Novichok thing either has fantastic youthful properties or #UK got antidot that works miracles. Yulia #Skripal before and after alleged poisoning. pic.twitter.com/Z0ndx1Ka3z



Westliche Experten sind über das Meme erzürnt, so schreibt etwa Alec Luhn, Russland-Korrespondent vom "Telegraph" dazu: "Dies macht die Runde auf Pro-Kreml-Twitter-Accounts. Ungeachtet dessen, dass Julia Skripal viel Gewicht verloren hat, bevor sie vergiftet wurde. Ungeachtet auch des Lochs in ihrem Hals."

This is making the rounds on pro-Kremlin Twitter, nevermind that Yulia Skripal lost a lot of weight before she was poisoned. Also nevermind the hole in her neck pic.twitter.com/i8OmeMp3yR