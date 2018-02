Russin tötet Freund beim Sex und zerstückelt Leiche

Die junge Russin Anastasia O. (21) und Dmitry S. (24), ein Ex-Polizist, waren seit ein einigen Wochen ein Paar – ihre gemeinsame Vorliebe: Sadomaso-Sex. In ihrer Freizeit veranstaltete das Duo, so die Nachbarn, wilde Sexorgien.

Eines der harten Sexspiele überlebte Dimitry nicht: Seine Freundin Anastasia erstickte ihn noch vor dem Höhepunkt. Erst gab die junge Frau gegenüber der Polizei an, dass sie Dimitry tot aufgefunden hätte und aus Angst vor einer Verhaftung dessen Leiche "verschwinden" habe lassen. Jetzt gestand die Russin, dass sie ihren Freund auf bestialische Weise ermordet hat: Nachdem sie Dimitry erstickte, nahm sich die Russin ein langes Küchenmesser, schnitt Dimitry zuerst den Kopf und danach seinen Penis ab, dann verstümmelte sie seine Eingeweide.



Anastasia Onegia und Dimitry Sinkevich. Credit: east2westnews

"Ich zerstückle gerade meinen Freund"

Während der Tat wurde Anastasia noch von einem Anruf ihrer Schwester gestört. Auf deren Frage, was sie gerade mache, antwortete die Killerin: „Ich zerstückle meinen Freund.“ Ksenia rief ihren Vater an, der Polizist ist, und der alarmierte die Behörden.

Die zerstückelte Leiche hat die Mörderin anschließend im Gefrierfach gelagert, einzelne Körperteile lagen in der Wohnung. Ein Nachbar der jungen Russin erklärte gegenüber der „Daily Mail“, er habe ins Appartement schauen können, als die Polizei es öffnete. Ihm bot sich dabei ein Anblick des Grauens: „Körperteile waren an Haken wie in einer Metzgerei aufgehängt. Seine Hände und Füße lagen im Müll, Eingeweide in einem Paket im Kühlschrank, Finger waren über die Wohnung verstreut.“

Offenbar war es nicht O. erster Mord: Die junge Russin war bereits einmal verheiratet. Aber: ihr Mann starb bereits kurz nach der Hochzeit, die Umständen waren mysteriös, schreibt die "Daily Mail".

(isa)