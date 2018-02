Syrien-Rebellen schießen russischen Kampfjet ab

Syrische Rebellen sollen ein Kampfflugzeug der russischen Streitkräfte abgeschossen und den Piloten gefangen genommen haben.

Das vermeldet das regimekritische Ein-Mann-Unternehmen Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (SOHR), das seinen Sitz in Großbritannien hat.

Der Kampfjet des Typs Sukhoi Su-25 sei in der Nähe der Stadt Maarat al-Numan in der Provinz Idlib abgeschossen worden, so ein lokaler Rebellenkommandant. Der Pilot sei wenige Kilometer entfernt gefangen genommen worden.

Dieses Video soll die brennende Maschine kurz vor ihrem Absturz zeigen...

Confirmed. Rebels shot down the 1st ever #Russia|n fighter jet in #Syria since 2015 (Su-25) in SE. #Idlib CS. Pilot (reportedly) located. Warplanes overflying. pic.twitter.com/HeQRbWz1NC — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 3. Februar 2018

... und dieses Bild die Absturzstelle:



#Pt. Smoke rising from SE. #Idlib CS following crash of a warplane. pic.twitter.com/u7KYYJsGRP — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 3. Februar 2018

Weitere Informationen sind aktuell noch nicht bekannt. Eine Bestätigung des russischen Verteidigungsministeriums steht noch aus.

Unklar war zunächst auch, welche Rebellengruppe das Flugzeug abgeschossen hat. In der Provinz Idlib, die von Rebellen kontrolliert wird, sind auch viele islamistische und dschihadistische Gruppen aktiv.

Die syrischen Regierungstruppen gehen mit russischer Luftunterstützung seit Ende Dezember gegen das Dschihadistenbündnis Hajat Tahrir al-Scham vor, das den Großteil der Provinz Idlib kontrolliert. Das Bündnis wird vom früheren al-Qaida-Ableger Fateh al-Scham dominiert.

Es ist das erste Mal, dass in dem blutigen Konflikt ein russisches Flugzeug von Rebellen vom Himmel geholt wird. Zuletzt war am 24. November 2015 eine Su-24 im türkisch-syrischen Grenzgebiet vom türkischen Militär abgeschossen worden.

Wer in Syrien eigentlich gegen wen kämpft:

Wer kämpft eigentlich gegen wen im Norden Syriens?

(red)