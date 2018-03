Putin lässt neuartige Atomwaffen bauen

Unterwasserdrohnen mit nuklearen Sprengköpfen, die Interkontinentalrakete "Sarmat" (von der NATO "Satan 2" genannt), die Hyperschallrakete "Kinschal" und eine bereits Ende 2017 erfolgreich getestete Atomrakete. Allesamt schwer abzufangen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag zwei Wochen vor der Präsidentenwahl am 18. März seine Pläne für eine Aufrüstung des Landes präsentiert.

Umfrage Sollten Atomwaffen weltweit verboten werden? Ja! Je eher, desto besser!

Weiß ich nicht.

Nein, die Welt braucht Atomwaffen.

Und wenn Außerirdische angreifen ...?

Vor Abgeordneten begründete er die Vorhaben in seiner Rede zur Lage der Nation in Moskau als Reaktion "auf den einseitigen Ausstieg der USA aus dem Vertrag über Raketenabwehr". Die Amerikaner hätten solche Systeme in den USA sowie außerhalb der US-Grenzen installiert, so Putin.

"Hört jetzt zu"

Der Kreml habe die US-Regierung lange davor gewarnt, sein Arsenal auszubauen. "Niemand hat uns zugehört. Hört jetzt zu", sagte der Präsident.

Aber: Laut Putin sollen die neuen Waffen Russlands den Weltfrieden sichern – man habe keine eigenmächtigen Angriffe auf andere Länder vor. Ein Nuklearangriff auf einen Verbündeten wäre aber einem Angriff auf Russland gleichzusetzen. Man würde, so Putin, sofort reagieren.

Erst im Jänner war bekannt geworden, dass die USA die Entwicklung von "Mini-Atombomben" planen. Lesen Sie mehr dazu hier >>>

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(lu)