Auch für Deutsche 07. Januar 2018 13:41; Akt: 07.01.2018 14:52 Print

SPD-Politikerin will Pflicht-KZ-Besuche für Asylwerber

Die SPD-Politikerin Sawsan Chebli will Asylwerber und Deutsche verpflichtend zur Besichtigung in Konzentrationslager schicken, um an die Vergangenheit zu erinnern.