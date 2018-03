Bombenalarm: Paket in FedEx-Gebäude explodiert

In der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) hat sich eine Explosion in einer Verteilstation des US-Paketdienstes FedEx in der Gemeinde Schertz nahe San Antonio, Texas, ereignet.

Laut Polizei ist gegen 1 Uhr früh ein mittelgroßes Paket auf einem Förderband detoniert. Die Ermittler sprechen von einer "Vorrichtung", die den Feuerball ausgelöst haben soll, wie US-Medien berichten.

Eine Angestellte wurde wegen Verdachts auf leichte Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt, konnte aber mittlerweile wieder entlassen werden.

Noch sei unklar, was genau sich in dem Paket befunden habe, so Manny Casas, ein Sprecher der Polizei Schertz. Ebenso sei es noch zu früh, um sicher sagen zu können, ob der Vorfall in Zusammenhang mit der Bombenserie steht die aktuell Austin erschüttert.

Die Packstation in Schertz liegt etwa 117 Kilometer südlich von Austin. Auch das FBI hat inzwischen Ermittlungen aufgenommen.

