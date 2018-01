Model enthauptet, Körper lag in zwei Koffern in BMW

Der gewaltsame Tod des US-amerikanischen Models Sara Zghoul bleibt weiter mysteriös. Der Körper der 28-Jährigen wurde vergangenen Donnerstag in zwei Koffern in einem schwarzen BMW entdeckt. Das Auto war in einer Straße in der Stadt Aloha (Oregon, USA) geparkt.

Die Polizei hat inzwischen einen Mann verhaftet, dessen Identität bis jetzt noch unbekannt ist: Die Ermittler wollen den Namen nach den ersten Untersuchungen bekannt geben.

Laut Augenzeugen wollte der Tatverdächtige kurz vor seiner Verhaftung Selbstmord verüben. Der Mann wurde in einer Schlucht gefunden. "Es war kalt und es hat geregnet, er kauerte an einem Baum", so der Augenzeuge Michael Larsen gegenüber dem TV-Sender Fox12. Larsen beobachtete den Killer auch von seinem Balkon aus: "Er schrie und seine Stimme klang verzweifelt", ließ er wissen.

Nach einem Hinweis fand die Polizei die Leiche des Models in einem Auto im Nobel-Quartier von Aloha. Sie war zerstückelt, die Leichenteile in zwei Koffern versteckt. Die genauen Hintergründe der Bluttat sind unklar, die Polizei ermittelt.

