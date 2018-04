Deutschland: Mädchen (15) spurlos verschwunden

Wie die Polizei berichtet, ist Sarah Becker bereits seit Oktober als vermisst gemeldet.

Die 15-Jährige sollte aus einer Jugendeinrichtung in Ranstadt bei Hessen in eine Einrichtung in einem anderen Bundesland verlegt werden.

Die Jugendliche hatte aber offenbar andere Pläne und war mit der Verlegung überhaupt nicht einverstanden. Sie ließ die gepackten Koffer zurück und verschwand.

Aufenthaltsort unbekannt

Seit diesem Vorfall gab es zwar immer wieder Hinweise zu dem vermissten Mädchen, der Aufenthaltsort von Sarah ist aber bis dato nicht bekannt.

Daher bittet die Polizei nun um Mithilfe und hat ein Foto der 15-Jährigen veröffentlicht.

Personenbeschreibung

Sarah Becker ist 1,62 Meter groß, hatte zuletzt blond gefärbte längere Haare und hielt sich vor allem im Bereich Gießen, Friedberg und Marburg auf.

Wer Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort der Jugendlichen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer (+49) 06031-601-0 in Verbindung zu setzen.

(wil)