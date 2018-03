Saudische Frauen dürfen sich bald unverhüllt zeigen

Am Sonntagabend sagte der saudische Kronprinz in einem Gespräch mit dem Sender CBS, dass sich Frauen seiner Ansicht nach nicht von Kopf bis Fuß verhüllen müssen. So würden auch die Gesetze des islamischen Scharia-Rechts lediglich eine "respektvoll" Kleidung, keine Ganzkörperverschleierung vorsehen: "Frauen sollen dezente und respektvolle Kleidung tragen, ebenso wie Männer."

Das setze keine Kopf- bzw. Gesichtsverhüllung oder eine schwarze Robe wie die Abya voraus. "Die Entscheidung, welche dezente und respektvolle Kleidung sie tragen wollen, liegt vollständig bei den Frauen", so Mohammed bin Salman, der damit einen weitreichenden Fortschritt in dem streng muslimisch ausgerichteten Königreich erreichen könnte.

Welche Folgen die Worte des 32-jährigen Kronprinzen für die strikten Kleidungsvorschriften tatsächlich haben werden, bleibt abzuwarten. Immerhin gibt es keine schriftlichen Bestimmungen dazu, auch wenn Polizei und Rechtsprechung eine solche lange gefordert haben.

Vorsichtige soziale Öffnung

Durch die Machtübernahme von Kronprinz Salman zeichnet sich in dem streng religiösen Land allmählich eine soziale Öffnung ab. So hatte Salman im September angekündigt, Frauen das Autofahren erlauben zu wollen, nachdem Menschenrechtsaktivisten seit mehr als drei Jahrzehnten gegen das Fahrverbot ankämpften.

Außerdem dürfen saudische Frauen seit Kurzem – und unter strengen Auflagen – zum Fußballspiel ins Stadion und auch Kinos wurden im März nach Jahrzehnten wieder für die saudische Bevölkerung geöffnet.

(red)