Schauen Sie den blödesten Einbrechern bei der Tat zu

Am Valentinstag hat das "Shanghai Public Security Bureau" auf dem sozialen Netzwerk Weibo ein Video veröffentlicht, das zuerst nur wenig beachtet wurde. Nun geht es aber viral und sorgt für tausende Lacher. Das Video wurde über eine Überwachungskamera einige Minuten nach Mitternacht aufgezeichnet.

Die Aufnahmen zeigen zwei Einbrecher, die versuchen, in einen Laden einzudringen. Dabei läuft allerdings etwas schief. Was, das sehen Sie im Video oben! Auch die Polizei selbst ist amüsiert: "Wenn alle Einbrecher so wären, dann würden wir keine Überstunden machen müssen", schreiben die Shanghaier Beamten.

Die Antwort eines Users an die Polizisten: "Ihr vielleicht nicht, aber auf jeden Fall die Ärzte und Krankenpfleger."

(red)